歌手梁詠琪(Gigi)以「說書人」為大碟概念,推出第三部曲《100層樓的家》,敍述兩口子組織家庭,如何做到生活簡單滿足就是美的道理。Gigi說:「收到呢首歌時,令我想起一句經典歌詞『鹹魚白菜也好好味』這種舒服、溫暖嘅感覺。當兩人組織家庭,自然想安居樂業,住更高更大的屋,卻往往愈住愈離地,忘記了家的意義,呢首歌希望大家別忘初心,像歌詞中講『back to one back to one在一起 足夠好』,簡簡單單已是最好。」

講到新歌MV,Gigi坦言絞盡腦汁,她說之前拍《再見灰姑娘》MV運用超現實感覺,到《平安夜》就用可愛動畫傳遞溫暖,她說:「今次就採用舞台劇形式來演繹兩性關係中,由相處到生離死別的高低起跌。」並請來潘燦良做故事中的男主角,在綵排時,Gigi已被感動得落淚,正式拍攝時,更不斷熱淚盈眶。