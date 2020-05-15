結婚兩年　太陽談閔孝琳：佢係唯一令我改變嘅人

韓國天團Big Bang的31歲成員太陽於2018年2月與34歲女星閔孝琳結婚，同年3月入伍，去年10月退伍的他昨日公開第一部個人紀錄片《白夜》的預告，老婆閔孝琳亦有登場。

​

太陽在片中講到決定要和閔孝琳結婚的原因：「其實直到現在，唯一令我改變的就是她，她令我變得更幹練和優秀，所以我覺得我應該要和這個人一起生活。」太陽又表示希望透過紀錄片展現自己最真實的一面：「比起要大家去了解我真實的一面，我希望可以自然地讓大家看到，這就是我希望達成的目標。」

《白夜》全長8集，將於本月18日起，逢星期一、四晚透過太陽及Big Bang的官方頻道公開。

至於Big Bang隊長G-Dragon（GD）早前低調進駐市值約5,670萬港元的龍山區獨立屋豪宅，與男星裴勇俊及朴秀珍夫婦做鄰居，他早前在社交網展示豪宅內貌的擺設，今日他再上載多張屋內的照片，見他在客廳和走廊等地方掛滿Naoki Tomita、David Hockney及Jean Royere等著名藝術家的藝作和傢具，估計每件作品價值超過數億韓圜。