改掉跟咗13年舊名！江若琳簽新公司重新出發

藝人江若琳（Elanne）自從嫁畀「生煎包王」蕭唯展（前名：蕭潤邦）（Oscar）後，專心經營貓酒店，兩公婆成日喺網上放閃晒恩愛，今日Elanne就報告一連串大計，包括改名為江伊晴及加入了新公司，佢話：「2020年5月15號我的人生展開一個新旅程，新的開始！今天好想把這個消息跟每一位一直支持我的人分享！

『江若琳』是我前公司給我的名字給我的生命，很多人以為是我的真名，並不是，只是13年前有一天經理人說公司幫你改了名字，以後你就用呢個名啦，從07年到現在，我跟她共處了13年的時間，當中有笑有淚，很多起起跌跌的故事都是她帶給我的！無價的回憶！而呢一刻我覺得她應該要跟隨著我的過去一起離開了！對於前公司無論經歷過甚麼，我由始至終留下的都是滿滿的感謝！不管好的不好的，沒有你們也不會有「江若琳」的出現！但我覺得今日我是時候跟她好好做一次道別啦 ！

我要跟大家分享的第一件事，我改名了，從今日以後我叫做。 『江伊晴』大家多多指教，那個感覺又弱又琳（稔），貌似經常遭遇不幸的她已經離去了，未來我人生的每一天我都相信會是放著晴天的！所以希望大家從今日起重新認識我吧！ 」

第二個重要的事要跟你們分享的是數數手指我離開前公司6年了，這6年時間裏面我就好似很沒有安全感的小孩一樣，因為我對「簽公司」這三個字一直都有一個好大的陰影和心理障礙，所以就算一直有機會但我都不敢去觸碰，但在今年好玄妙既安排之下我認識到一個好有愛的大家庭，我們一齊行山一齊玩一齊談心，我只看到每一位同事充滿熱血和愛，一切來得自然就是百分百的緣份（分）！

所以我正式宣布~我加入了這個有愛的大家庭，展開我人生新的旅程啦！重新出發啦！請祝福我吧！夢想依然要有，但隨遇而安去衝先係最快樂！最後，再一次感謝人生中每一段旅程帶給我的神奇力量。」