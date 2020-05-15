《末日先鋒》新一集冇份演　查理絲與男主角曾不和

澳洲著名導演佐治米拿（George Miller）早前被爆將開拍《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）前傳《Furiosa》，而影片將會以查理絲花朗（Charlize Theron）的角色Imperator Furiosa做主角，但由於是講述Furiosa少女時代的經歷，所以查理絲將不會在前傳中出現。而導演佐治近日受訪時亦親證查理絲冇份演。

據知最近在電影《EMMA：上流貴族》（Emma）中演出的新星Anya Taylor-Joy將會飾演查理絲的角色。導演受訪時表示曾想過用電腦逆齡技術將查理絲整番後生，但最終放棄。

查實查理絲之前拍《末日先鋒》時被爆與男主角Tom Hardy極度不和，雖然事過境遷，但近日查理絲與Tom受訪時都承認當初拍攝時關係確實很緊張。查理絲說：「回頭來看，我當年對他沒有足夠的同情心，沒想到他要接力前三集男主角米路吉遜（Mel Gibson）演出有多可怕。因為我戰戰兢兢，所以我們彼此都築起保護高牆，以至於忘了彼此溝通、善待對方，到最後拍攝整部片的重點只為了自己存活下來。」而Tom亦指當時二人的壓力大到難以承受。