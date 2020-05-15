尊尼震怒向手越祐也開刀！疫情下約女狂歡係事實

日本尊尼偶像組合NEWS成員手越祐也，出名爛滾愛蒲，桃色新聞一直不斷，曾被爆溝過不少女星如柏木由紀、三上悠亞等。日前便被爆懶理疫情，繼續相約大班女伴開P及外出飲酒。

據傳媒報道，在新冠肺炎疫情肆虐下，手越未有理會日本政府的緊急令要求巿民留在家中，上月底召集大班女伴「手越girls」返家開P，大搞「手越夜總會」，而且更提供「車馬費」，之後再外出劈酒狂歡。尊尼要求旗下藝人在家抗疫，但手越表示：「正喺呢個時候，先要過得Happy！」

事件觸怒副社長瀧澤秀明，而尊尼事務所今日就事件作出聲明，表示已向當事人了解，確認了關於手越的報道，內容雖然有些出入，但相約女伴外出是事實。尊尼為此公開道歉，表示在事務所呼籲不要外出時做出此輕率舉動，判斷他不適合參加慈善歌曲的項目，宣布將手越踢出旗下15組藝人組成的賑災組合Twenty★Twenty，以示作出懲罰。另一邊廂，手越未有作出回應，但有報道指他覺得尊尼規限多多，令他飽受束縛，他有意離巢成為自由身。

另外，尊尼事務所上月14日宣布停止旗下藝人活動及演唱會至本月底，不過，尊尼今日再宣布，由於新冠肺炎疫情擴大，延長停止旗下藝人的活動至6月底，受影響組合包括NEWS、Kis-My-Ft2 、Sexy Zone、 KAT-TUN、龜梨和也與山下智久組成的「龜與山P」等13場演出，到7月後審視形勢再行決定。