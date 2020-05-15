葉玉卿大女胡芷欣驚爆患抑鬱　一度想自殺

性感女神葉玉卿大女胡芷欣（Victoria）含住金鎖匙出世，生活無憂，又遺傳了媽媽葉玉卿的好身材及漂亮容貌，集萬千寵愛在一身，人人稱羨。今日有報道指，原來她一點都不快樂，更於15歲時被診斷出患上注意力缺失症、強迫症、焦慮症及抑鬱症，更曾經動過自殺的念頭。生於大富家之家的她，坦言原來金錢買不到快樂。作為母親的葉玉卿對此擔心不已，她本來以為快樂是一件很簡單的事，原來一點也不容易。

卿卿透露Victoria的情緒病原來始於童年，小時候非常缺乏安全感，而且一直要吃奶嘴，直到15歲時初戀，Victoria抑鬱症病發，卿卿放下工作陪女兒看了十多個醫生，自己更向專家學習如何跟子女相處，希望助女兒克服情緒病。今年一月底卿卿更答應了Victoria在同一位置紋身，不過卿卿怕痛，尚未履行承諾。

幸好，現於大學修讀哲學與心理學的Victoria已經找到對病情有幫助的方法，她希望開Blog寫下自己的想法，及分享自己的真實感受，誠實面對自己。踏入21歲的Victoria將來的目標是完成大學後讀碩士，繼續探索心理學和哲學。