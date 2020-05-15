《夫妻》明晚結局　韓素希爆喊搵金喜愛

韓國54歲女星金喜愛主演的JTBC劇集《夫妻的世界》將於今、明兩晚播出最後兩集，上集講到金喜愛向「小三」韓素希大爆前夫朴海俊與自己上床的事實，令韓素希陷入絕望與不安之中。

劇組公開今晚第15集的劇照，相中韓素希去到金喜愛的家中，眼泛淚光的她似乎接近崩潰，至於已經歷過背叛和不幸的金喜愛則顯得比較淡定，她亦十分明白韓素希知道被丈夫背叛時的心情，而朴海俊則在金喜愛屋外捉住韓素希的手，似乎欲挽留已經感到絕望的韓素希，又隔着車窗怒視金喜愛，觀眾都紛紛表示好奇今晚的劇情發展。

金喜愛、朴海俊與韓素希在劇情臨近尾聲發表終映感受，金喜愛表示能夠憑《夫》獲得大家的愛戴感到十分感恩和幸福，她又提到劇集的關鍵位：「池善雨（金喜愛飾）和李泰伍（朴海俊飾）兩個人始終維持着不能放開彼此的狠毒關係，請大家留意帶着愛和恨的夫婦關係最後會有甚麼結果。」朴海俊則表示：「我應該會很懷念拍攝現場，雖然能夠得到大家的愛戴很開心，但我覺得責任和負擔也加重了，我會為了展現更好的面貌而努力。」韓素希就說：「我真的學到很多東西，能和前輩們合作已是十分光榮的事，很感謝大家喜歡《夫》。」

另外，《夫》熱潮帶挈了幾位主角頻頻接廣告和雜誌邀請，金喜愛與韓素希最近分別為兩本時裝雜誌拍攝寫真，兩人同樣穿上吊帶衫，展開成熟和高貴的魅力。