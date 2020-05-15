拖拉年半都未埋牙　衛詩斬曖昧情絲

歌手衛詩（Jill）今日上電台宣傳創作新歌《分手第二天》，是上一首歌《了解中》的延續故事，亦是她自身戀愛寫照，自爆終於跟曖昧對象做個了斷，停止年半的拖拉關係：「終於都放手，係兩個一齊決定做番朋友，因為再發展唔到落去，不過依家都仲有聯絡、見面。（欠缺啲咩？）佢想要嘅嘢唔同、將來方向都唔同，佢想另一半係做同一工作。（即係佢介意你藝人身份？）可能係。（做藝人咪好難搵對象？）有其他人會明白、接受嘅。」

問到前男友們可曾投訴過同一問題？Jill笑言：「都唔想咁Public（公開）。（咪淨係屋企拍拖？）哈哈！或者係咁去旅行，一嚟就喺機場，要離開香港。」她坦言已經走出「情傷」，問到下一個是否想找結婚對象？她大笑話反而屋企人好想，不過都要順期自然：「都唔介意係圈中人，最緊要大家可以和平相處、明白對方、有安全感就得。」

講到香港作曲家及作詞協會（CASH）近日為會員解困，向每名會員發放港幣五千元的援助金，問到Jill可有收到？她指：「有申請做會員，但就未Check戶口。（疫情之下有經濟壓力？）冇嘅，自己都唔係大使，又唔缺啲咩，滿足到基本生活需要就OK。」