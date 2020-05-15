G Cup巨乳森咲智美搭上矢口真里前夫半同居

27歲日本水着女星森咲智美憑着G Cup巨乳身材，俘虜不少男粉絲，她經常在社交網晒火辣大膽兼重口味寫真，因而令粉絲人數高達262.3萬，比不少人氣藝人還要多，更獲封為「日本最色情寫真偶像」，而她的巨乳身材，更迷倒1.92米高佬演員、矢口真里前夫中村昌也，有雜誌近日爆料指兩人正過半同居生活。

新一期雜誌日前拍到中村昌也同森咲智美在東京一間喫茶店撐枱腳，兩人戴Cap帽及口罩，之後拍拖購物，由於一高一矮，受到途人注目。兩人買了罐裝啤酒返愛巢，當晚慶祝中村34歲生日。

其實兩人三年前曾被爆拍拖，據知中村與森咲是合作主持彈珠節目而撻着，男方初次見面，已被女方的G Cup上圍吸引，大讚對方香噴噴，但其後事務所只承認是好朋友關係，否認拍拖。之後兩人一度分手，後來又再復合。

中村昌也曾是人夫，2012年同日本女團Morning娘前成員矢口真里結婚，但於翌年矢口被中村捉姦在床而離婚，而姦夫是男模梅田賢三，事件轟動一時。前年矢口真里與梅田結婚及翌年誕下一名男嬰。