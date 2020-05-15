激！Dusty Bottle大玩人像素描兼戀手癖

樂隊Dusty Bottle今年第一首派台歌《Break it down》，一貫Retro復古風格外，亦加入不同音樂元素，增添新潮感覺，新歌從女性角度出發，描述在一段關係上情感和舉動上的進取表現，甚至想馴服和征服對方的心態，令人有無限遐想。

新歌MV大玩人像素描，帶大家進入前所未有的視覺體驗同遐想空間，而主音Kerryta則分飾三角，化身迷人俏女郎，性感大露背、若隱若現的美腿令人墮入絲襪誘惑之網，她說：「今次MV拍攝造型上相對之前性感，會擔心大露背會走光，不過都有做足安全措施。」其中一幕Kerryta更伏在影印機上對飾演上司鍵琴手JNY微微做出挑逗表情，讓影印機掃描列印，引人遐思；鼓手Kay則飾演患有戀手癖的美甲師，在MV入面他迷戀Kerryta的手，但因為疫情關係，他沒有與Kerryta做過任何對手戲，一直都跟假手對戲，他對如此另類的對手戲，大讚好新鮮、好有趣！還有低音結他手Matt飾演的攝影師，以男性目光帶大家欣賞女性的人體美學，正如Kerryta的螢光衣撩起視覺刺激和慾望，開拓另類體驗空間。