出完敏感Post冇被雪藏　蔡思貝以後會小心

藝人蔡思貝今日到電台受訪，見她悉心打扮、心情又靚靚，十足戀愛中的模樣，問到訪問後是否有約會？思貝笑指：「係難得出關，之前拍《踩過界II》醜咗5個月，醜到心理唔平衡，拍完就想扮吓靚，轉頭可能會去影吓相。（男友視角？）係助手視角，哈哈！要好好咁經營社交平台，平時都少Post嘢，見大家喺疫情期間都好落力，轉晒做KOL咁。」

講到早前被指出敏感Post，思貝表示：「之前已經同大眾講解過，唔需要再解釋。（工作有影響？）依家我都坐喺度做訪問。（之後出Post小心啲？）係囉。」

想學陶瓷同非洲鼓

思貝謂趁現時放大假，會的起心肝做一直恨做的事：「想去學整陶瓷。（人鬼情未了咁整呀？要搵個男伴喎！）唔一定要互動嘅，可以係一個人困喺個創作世界入面爆發，同陶瓷爆就得！另外仲想學打鼓，因為細個學過非洲鼓，好鍾意個節奏感。」又自認做宅女煲劇，問到有追睇緋聞男友胡鴻鈞主演的《降魔的2.0》？她說有支持：「覺得心姐（謝雪心）做得好感人。（咁胡鴻鈞呢？鄧佩儀話同佢有激情戲，你會睇？）冇所謂，我都有好多，每個演員都有角色需要。」隨即扯開話題指同時還有收看《十八年後的終極告白》：「知道秀惠（楊秀惠）畀咗好多心機去學手語。（佢賠錢提早離巢。）冇同佢傾呢啲，淨係祝福佢個小朋友健康。（之前佢又畀人貼大字報。）呢樣就唔太清楚。」