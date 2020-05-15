陳立農轉新公司淚灑錄音室　原來掛住佢！

台灣歌手、「Z時代全能偶像」陳立農加盟環球音樂後推出首張個人專輯前導單曲《我夢見你》，對於即將踏入20歲的他，在錄音前積極與製作人討論，希望能以有別於之前的唱腔，表達歌曲沉靜而深邃的情感，在錄音過程中，他因為太投入歌曲意境，當場淚灑錄音室，陳立農說：「其實是因工作無法經常和家人相聚，將這份思念投入歌詞的情感跌宕起伏中，在歌曲的詮釋上，採用逐漸加重嘶吼的唱法，希望能表達出內心的情感糾結。」歌曲的音域也是他從未嘗試過，他趁機向粉絲說：「這兩年來最想念的，應該是苦苦等待我全新專輯的粉絲『濃糖』吧！」

新歌MV由金獎導演黃中平與黃子然父子檔合作，為陳立農量身打造三個專屬夢境，內容暗藏多個「彩蛋」，靜候歌迷發現及解讀。MV以一鏡到底手法拍攝，從黑白夢境轉換為彩色，還安排了兔子、糖果象徵他和粉絲，超萌小動物讓他少男心大爆發，他說：「我覺得真的很酷，每一幕都像夢境一樣。」

雖然歌名是《我夢見你》，但他坦承這兩年來不斷充實自己，工作回家洗好澡便倒頭大睡，所以很少做夢，在現場拍攝時有一幕需要他斜躺床上，躺着躺着仲差啲瞓着。早前新歌舉行首播後收到不少好評，獲讚唱腔改變、聲音更有力量、技巧氣息進步大！