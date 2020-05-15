準備北上坐「隔離監」　洪卓立：帶定條繩…

歌手洪卓立（Ken）與身穿露肩裙的許靖韻（Angela）為ViuTV錄影音樂節目《Chill Club》。問將要到內地拍劇？Ken說：「因為延期，變咗下個月左右，依家拍緊ViuTV嘅劇，之後先去上海隔離。（點解延期？）因為schedule（時間表）遲咗，我嘅戲後啲先有。」

問可有想好在隔離時如何打發時間？他表示：「因為上網唔快，冇得做Live，又冇得出房，冇得做Gym，所以帶條繩可以自己喺度跳Keep Fit。（唔驚嘈到下面？）應該唔會嘅，好快啫，哈哈……」

他現時在家都有Keep住跳，問可有成效？他笑言：「未咁快，不過冇跑步咁悶。（你喺屋企跳冇畀人投訴？）可能依家仲輕，所以冇人投訴。」他又透露今日與駱振偉合唱：「尋日同佢拍劇，就係我打贏佢，雖然佢大隻過我，但今日就同佢合唱，順番佢意。」

許靖韻趁生日撐枱腳

而許靖韻表示現時的工作都是拍音樂節目，亦有在家開Live，盡量不出街。問不能拍拖？同場的Ken（洪卓立）即抵死搶答：「屋企都得嘅，我依家冇講咩都得…」

Angela避談戀情說：「有約朋友出街食飯，但盡量少人，因為之前生日，所以多咗出去食飯。」談及拍拖，她「唏」完一聲後便不懂回答，儍笑要向旁邊的Ken求救，Ken笑說：「做嘢緊要，開Live都唔可以有第二個人喺度。」

提到師姐鍾欣潼（阿嬌）離婚一事， Ken說：「有send message畀佢，但呢個時候畀個安靜環境佢，唔好打擾佢緊要啲。」