大女抑鬱尋死　葉玉卿感同身受齊齊睇心理醫生

一代性感女神葉玉卿大女胡芷欣（Victoria），生於大富之家，自小集萬千寵愛在一身，21歲的她近日公開自白信自爆從不快樂，更早於6年前已被診斷出患上注意力缺失症、強迫症、焦慮症及抑鬱症，並有依戀障礙及過度活躍症等，甚至失去生存意志，動過自殺念頭，幸好經歷近乎死亡後，明白生命的意義才走出困局。與此同時，葉玉卿不惜放下工作，陪伴女兒看了十多位醫生，更一同接受心理治療，學習母女間的相處，終讓女兒成功控制病情。

葉玉卿接受東網訪問，透露女兒童年時已有情緒病，惟當時只以為其性格怕醜未有察覺異樣，直至踏入青春期見女兒經常情緒失控，才驚覺患病隨即積極求醫，她勸勉女兒情緒病非常普遍，不要感到可恥，又直言自己亦曾有情緒問題：「以前做娛樂圈一定有，情緒經常波動大起大跌，亦會怕失敗、驚失去，想放棄、想死，冇諗過原來係一種病態，好彩透過做戲可以發洩，加上自己比較堅強，喊完一場、瞓醒覺就冇事，好快放得低。」

她續指在陪伴女兒接受治療過程中，明白每人處境不同，不能將自己的價值觀強加於子女身上，明白應多聆聽而非作出批判，故現時培養成猶如朋友的相處模式，早前Victoira更將母親格言「Forever and always」紋在近肋骨位置，而葉玉卿亦在旁陪伴更承諾將在同一位置紋身，可見母女情深。而現於大學修讀哲學與心理學的Victoria，已找到對病情有幫助的方法，希望透過寫Blog分享自己的想法，誠實面對自己，並以讀碩士作為目標。