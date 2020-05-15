吳卓羲黃宗澤馬國明揀邊個？伍姑娘：三個一齊上

邵氏特別節目《TIGER'S TALK》於myTV SUPER播放，首集請來《飛虎之雷霆極戰》3位型男主角黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）及馬國明擔任嘉賓，而主持則是「搞嘢」組合林盛斌及伍詠薇。

伍姑娘未有月經已懷孕

伍姑娘甫開場搞笑說原本成件事好完美，簡直要重出她的救命武器「氧氣桶」，不過說明是「原本」，難道成件事令她很失望？原來除了馬國明之外，Ron與Bosco都分別於《大唐雙龍傳》及《飛虎》中演過她的兒子，伍姑娘說：「如果計真實年紀，嗰啲嘢未嚟我就要生佢哋兩個！」Bob搞鬼問：「咩未嚟？」伍姑娘答：「月經囉！」

將三個女嫁畀三位型男

兩位主持封三位做鑽石王老五，未結婚、靚仔、有車又有樓，之後三人搞鬼「互卸」，Bosco即指住Bob叫「外父」，Bob爆料：「你咪再講！其實有一次朋友同食飯，佢（Bosco）又喺度，方力申同佢係咁話要溝我個女。」Bob話要將三個女嫁晒畀三位型男，Ron即謂：「咁你好擔心喎！」Bob話：「冇所謂！I LOVE IT ！冇問題，你三個做我女婿OK嘅！」伍姑娘唔輸蝕搶答：「如果我仲喺度，你個仔留畀我得唔得呀？」

吳卓羲無暇玩戲假情真

三位靚仔經常與不同女藝人合作，問是否很容易戲假情真？伍姑娘竟然搶答：「我試過！」Bosco謂：「歷史一打我個名，電腦即刻彈出嚟啦！」反而Ron一臉正經說：「要我鍾意嗰個女仔，我要成日望住佢，好投入先得，不過我一收咗工就好少嗰樣嘢，所以做演員係好起伏，我哋喺TVB拍劇有個好處，好緊接，一套接一套，我鍾意得佢嚟…轉頭又鍾意下個。」

吳卓羲對手食飯了解吓

Bosco坦言：「我都試過，有時會懷疑係咪鍾意咗佢呢？不如了解多啲先啦！食吓飯、傾吓偈，原來唔係想像中咁。」向來「老正」的馬國明謂：「我未試過喎！我離得好快，但試過鍾意個女仔嘅角色，不過一Cut機就冇嗰回事。」

馬國明遇女埋身係咁擋

對於與圈外人拍拖的感覺，Ron表示圈外人不是太了解娛樂圈的工作：「可能假新聞佢都會信，可能會問：『你今日拍過乜？』如果答佢：『咪錫囉！』，佢又會問，你做乜唔同我講呀！（咁你點解釋？）睇多幾次就慣㗎啦！」

馬國明：「我真係唔知，我都冇分圈內圈外，都係睇吓夾唔夾，（你好難搵女友係有原因！）點解呢？」Bosco加把口解釋：「啲女係咁飛撲埋去，但係佢係咁擋！」馬國明有自己見解：「我冇擋過！（眼角高？）梗係唔係啦！」Ron：「唔怪得我喺TVB咁多年食白果啦！」真係唔知佢哋邊個真邊個假！

吳卓羲對腳粗到……

Bob又問伍姑娘，如果三個之中，ONE NIGHT STAND、男朋友、老公會分別選邊一位時，她興奮表示ONE NIGHT STAND要齊三個：「三個一齊嚟！因為我依家呢個年紀係三個一齊嚟先補到我㗎！」她又一貫正經指會揀馬國明，因為一生遇過無數的男人，所以揀他！」Bob又好奇問：「你揀力嘅表現定咩先？如果揀力嘅表現，你睇吳卓羲對腳粗到……」

挑選黃宗澤多情趣

伍姑娘：「佢呢啲腳型我歎過好多！馬國明醫生我未遇過！」至於男朋友，她就揀Bosco：「因為我覺得佢好多情趣！（但係冇ONE NIGHT STAND！） 唔係，呢個NIGHT NIGHT STAND，你死梗喇！愈嚟愈瘦。」老公她就揀Ron，指他會是一個不錯的老公型，Bob又衰衰向Ron說 :「就算你不舉都鍾意你！」伍姑娘謂:「但係我會幫到你㗎！」真係笑爆笑，四個男人都唔夠佢玩。

馬國明撩女搞氣氛

對上一次與三位靚仔合作是拍攝《衝上雲霄》，現時再重逢合作，大家都指馬國明開朗了，Bosco：「依家啲人話馬國明會撩女仔！」馬國明：「要氹吓對手，現場氣氛好啲，拍啲嘢好啲，以前唔敢，因為怕人誤會，依家做耐咗，知道界線好啲。」