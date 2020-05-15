倪詩蓓介紹做PA　搞到劉雅麗差啲冇得讀演藝

藝人劉雅麗到電台接受倪詩蓓的節目訪問，原來她十幾歲已經識倪詩蓓，但冇見幾十年：「佢係我阿爸啲朋友嘅朋友嘅朋友，嗰陣我諗住讀演藝，當時演藝啱啱開，大家未知係咩，所以佢話不如介紹我入電視台做PA（助導），而爸爸就唔想我讀演藝，話要讀4年，而藝員訓練班都只係3個月，總之嗰陣受到好多壓力，但我都堅持要讀，所以嗰次17歲見完佢之後就冇再見面。」今晚上電台主要傾下寵物經，養咗幾隻被遺棄唐狗，趁機呼籲大家不要因疫情而遺棄小動物。

工作方面，她剛簽了個舞台劇，6月底會排戲，7月中在香港上演，8、9月會到廣州、上海演出。問可擔心疫情而取消？她希望情況可以愈來愈好：「不過我簽咗約收咗訂金，而且有政府抗疫基金資助，就算取消我都會有8成人工，所以我唔做都會有8成人工。」

問原本與媽媽6月舉行的演唱會可是取消？她說：「係呀，我唔敢去，因為4月要同Band開會同賣廣告、賣飛，但一取消就要重新入紙要等一年，惟有希望明年母親節可以同大家見面。」

提到好友蘇玉華與潘燦良入紙結婚，問可有恭喜二人？她說：「冇呀，佢哋好低調，有朋友喺個group恭喜佢哋，但佢兩個都冇反應，我諗佢哋唔想人知，但無奈畀傳媒發現咗，所以我尊重佢哋嘅低調，唔敢恭喜佢哋，不過如果見到蘇玉華我可能會玩佢叫聲潘太。（會唔會見面？）暫時未有，因為疫情關係。」她戥兩人開心，睇住兩人拍拖，多年來出雙入對，又一起工作，只是差個簽名，故對兩人結婚不驚奇，又笑兩人打風都打唔甩。