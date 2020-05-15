一見鍾情容易追！陳曉華密密「劈腿」唔湊仔

前港姐陳曉華（Hera）在新劇被男性背叛，自言現實生活中沒類似經歷，最多只是被謊話欺騙，對方請客賠罪就會釋懷，相當易氹。單身一段日子的她坦言青春有限，寧願填滿時間表，暫時不欲再闖情關。

挾港姐冠軍之名入行的陳曉華，憑乖乖女形象深得無綫歡心，兩年間不時擔任大騷表演嘉賓，日內亦將開拍第三部劇集《七公主》，工作量不少。猶記得Hera參選時在才藝表演大騷軟骨功，近日則苦練跆拳道！由於筋骨鬆軟，一般基本功對Hera來說簡直零難度，花了兩個月便考獲黃帶資格。受訪當日，她一輪熱身後就開始練踢腿，期間輕輕鬆鬆做出一字馬，笑言誓要考到黑帶！她自言從小運動細胞不輸蝕，求學時期是活躍份子，籃球、羽毛球及乒乓波都略懂一二，更是籃球校隊成員，負責在籃底位置入球得分，曾作賽捧獎而回，惟畢業後已沒有再打籃球。

跟江嘉敏練身手

直至兩年前選美，她開始接觸空中瑜伽：「本身啲筋唔太鬆，係老師夾硬幫我拉鬆，當時做唔到一字馬，後來一星期拉三、四日，我同自己講一定要拉到，結果用咗一個月就成功，之後選華姐再接再厲，就易鬆好多，依家都有Keep住每日拉筋。跆拳道係之前拍劇識咗江嘉敏，知佢學開就跟佢上堂，其實我除咗筋鬆之外冇咩特別長處，加上手腳協調差，開頭好多連貫動作跟唔到，有時彈彈吓唔知做緊咩，上咗幾堂先開始上手。」

自認易氹唔難追

她透露在《七》劇被男性朋友背叛，由於未曾體會這些經歷，所以只能煲劇作參考：「我好少畀人背叛，就算有都係人哋講大話呃我，但只要對方請我食嘢，幾日時間就冇事。（咁咪好易追？）可以係，當然要自己鍾意對方先得，我係一見鍾情嗰隻㗎！（甩拖咁耐，唔想拍拖？）唔拍啦，太忙。雖然憧憬，但呢段時間唔想，尤其拍劇會忙到冇時間做任何嘢，連瞓覺時間都冇，邊有時間維繫？冇拖拍就唔使理另一半。（唔羨慕江嘉敏事業、愛情兩得意？）佢男友都好忙。睇人，我就想多時間學更多嘢，好似音樂、唱歌、打拳、跳舞，趁後生，乜都想試吓。」