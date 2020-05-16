認同金喜愛上床　韓素希決定同朴海俊離婚

韓星金喜愛、朴海俊與韓素希主演的JTBC劇集《夫妻的世界》今、明兩晚播出最後兩集，今晚一集承接上集「小三」韓素希知道丈夫朴海俊與前妻金喜愛上床後崩潰，並鬧爆金喜愛骯髒和下賤。

韓素希憤怒地逼問朴海俊是否有外遇：「你和池善雨（金喜愛飾）那個女人睡了嗎？假如你說真話了，我便會怨恨你一世，假如你說謊了，我就絕對不會原諒你。」朴海俊承認與金喜愛上床，並解釋：「這是像意外一樣的事，是不希望再想起的過失，現在那個女人不在這裏了，她會離開的。」韓素希即激動爆喊：「我無法相信你，這有甚麼分別？你是無法忘記那個女人吧？」朴海俊卻指自己想守護這個家庭。

至於金喜愛就向兒子俊英坦白說出曾與朴海俊上床的事實，希望兒子明白媽媽的心：「就像你有時會想念爸爸一樣，媽媽可能有時也會想念老公，感到混亂和被背叛是當然的，即使你繼續恨我也沒關係，但媽媽會一直在身邊支持你和保護你。」而俊英則提議離開高山市：「我們離開好嗎？去沒有人認識我們的地方，我不想再見到爸爸。」

金喜愛為了朴海俊不再騷擾兒子，便與韓素希的父親李璟榮見面，當李璟榮說女兒小時候喜歡去美術館和夢想開畫廊時，金喜愛就韓素希未能實現夢想大表可惜：「她本來可以發揮自己的才能，但現在卻被李泰伍（朴海俊飾）束縛着，你的寶貝女兒竟然就因為男人，而在最年輕漂亮時艱辛地過日子，你不覺得難過嗎？作為女人的我覺得很難過。」而李璟榮就陷入沉思之中。

韓素希後來與金喜愛見面，指會向與丈夫通姦的女人提出訴訟，金喜愛便對韓素希說：「如果我答應你，你的不安就會完全消失嗎？有些事你是必須知道的。」之後金喜愛就將韓素希帶到家中，並向對方大爆朴海俊喜歡的女人都是同一類型：「假如再有這樣的女人出現，到底會怎樣？」又叫韓素希慎重考慮：「你想清楚，這可能是你可以擺脫他的最後機會。」而最後李璟榮決定讓女兒離開朴海俊，韓素希亦決定和朴海俊離婚，朴海俊的權力亦一併被奪走。