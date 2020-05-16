東方日報C1：鄺潔楹勾搭男友好兄弟報復出軌賤男

無綫「白富美」小花鄺潔楹的戀愛史一隻手數得完，最傷最痛是男友「出軌」搭上其好姊妹，迫使她策劃復仇，並鎖定男友的好兄弟作為目標！成功令對方愛上後，一心報復的她秒速飛甩對方，非常殘忍！

現年28歲的鄺潔楹（Judy）既有清純外表，又出身自富裕家庭，想必裙下之臣眾多，但她原來僅拍過四次拖！自言對感情事非常認真的她，可惜遇上渣男「出軌」搭上她的好姊妹，令她晴天霹靂：「嗰時喊咗好耐，有啲抑鬱，仲有諗過報復添！記得晏晝發現佢哋一齊，夜晚就諗到要點復仇，就係搵佢好兄弟！」結果翌日付諸行動，她致電男友的好兄弟訴苦，力數賤男的不是。

一走了之冇解釋：佢應該好憎我

對方出於正義，每日來電送上安慰，未幾真的產生憐憫之心愛上Judy，消息亦很快傳到其前男友耳邊：「我就係想佢鍾意我，報復嘛！佢又真係鍾意咗我！當時男友問我點解要咁做，我咪話佢終於知道我係咩感受啦！我係唔鍾意個男仔，最後都冇同佢交代就飛咗去美國，我諗佢到依家應該都好憎我！（唔同人解釋番？）冇呢份勇氣，好在聽講佢已經結咗婚。（咁男友同你個好姊妹仲有冇一齊？）梗係冇，我都知佢哋唔長久，當然後來男友都有悔過啦！大家都有出嚟見面。」

與圈外男了解中 拖足兩年

經歷幾段情傷後，Judy笑言對愛情仍有憧憬，現時與年長一歲的圈外男仔了解中，大讚對方有上進心，但雙方關係已膠着兩年多，仍未能更進一步：「其實問題喺我度！我好麻煩，上年成日出埠冇乜聯絡，佢有段時間以為我對佢冇興趣，因為我成日搵藉口唔赴約，點知前排撞到又傾番，仲係醞釀緊，呢個時刻仲未一齊，我要肯定對方係真心先得，但我唔會主動問佢，否則佔下風。（唔驚人走埋？）媽咪都有咁講，咁走咗唔係真愛啦！」

問到父母可想她早點出嫁？Judy笑指兩人睇法不一，父親叫她慢慢挑選，母親則較為心急，早年更為她搞相睇：「25歲之前就成日話我唔細，嗰次有出過去，對方家長都在場，氣氛好尷尬，最尾我頂唔順，激動到衝去廁所喊，嚇到媽咪冇再咁做。」

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