文青Bye Bye！黃妍皮褲變Rock妹玩暗黑風

在疫情下唱作歌手黃妍（Cath）並未偷懶，最近推出的新歌《牆身有裂》MV，有別於過往文青風，Cath由斯文乖乖女，變成Rock味女孩，帶點情緒暗黑系音樂。Cath說：「這是我下一張專輯的第一首歌，是關於家庭關係的，當初寫這首歌的時候原本想寫一首暗黑系的歌，好像被綑綁着的感覺。如果以家人來作例子，可能是父母對你的期望很多，但你因為怕會令父母不開心，所以變成不敢放膽去做想做的事，相信很多人都有機會經歷過，於是便決定用家庭中這份感覺去做今次歌曲的主題。」歌曲是Cath去年底到台灣與當地結他手製作人林易褀一起創作，林易褀以零碎的結他作引子，再用上急勁鋒利的結他獨奏，以及富有速度感的編曲，展現糾結的情緒，Cath坦言是自己一直很想嘗試的音樂類型，開心終得償所願。她說與填詞人王樂儀填詞時，先坐下來閒話家常，互相分享成長過程，提到歌名，她說：「就好像你身處一間屋，看到一個溫室，甚麼都是美好的，但其實已經裂開了，但我覺得有些東西裂開了、爆開了，就可以發現問題所在，而你如何去修補這道裂痕的過程才最為重要，所以歌中帶出了很崩潰和掙扎的感覺。」

Cath在MV中以全新造型示人，令人眼前一亮，穿上平日少穿的皮短褲和吊帶裙，她帶點尷尬地說：「拍MV時，因為要配合講情緒爆發，所以導演都有提議我可以嘗試一下將情緒爆發出來，或者嘗試大動作，為此我研究了很久，拍這個MV一點都不容易呢！」Cath說到今次能成功將情緒慢慢發出來，可能與去年曾參演舞台劇《無法成長的我們》有關，演技大派用場。Cath說在疫情期間，除了專注創作，亦多了下廚，最近她還在社交平台開了「#黃妍煮」環節，與網友交流煮食心得，她說：「有些網友會給我提議，叫我煮甚麼，但其實他們都沒有份吃的嘛！可是大家都愛看我煮，感覺很得意。我也研究了很多不同的食譜，逐漸發現，原來煮食也不是一件難事。」試過有粉絲跟她學煮煎蛋餅，但煎出來效果有落差，再問她意見，最後都成功，與粉絲間的互動，令她感覺十分好玩。