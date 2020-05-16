《夫妻》收視創新高　李敏鎬咀戲跌穿6%新低

韓國女星金喜愛主演的JTBC熱播劇《夫妻的世界》涉不倫戀題材，昨晚播出第15集繼續被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看），並將於今晚播出大結局。

承接上集劇情，韓素希獲悉丈夫朴海俊與前妻金喜愛上床後大受打擊，雖然朴海俊向他坦承一切，她本來亦想原諒對方，但金喜愛卻告知她，對朴海俊來說，韓素希只是自己的替代品，最終韓素希決定與朴海俊離婚並帶女兒離開，朴海俊失去外父的支援，失去公司、家庭與地位，他痛恨金喜愛毀了他一切，趁金喜愛外出時，帶走兒子李俊英（全真㥠飾），下集預告中，金喜愛找回兒子，並大讚他有好好捱過來，但金喜愛疑放不下朴海俊，接到朴海俊來電問她可否過來時，金喜愛猶豫了，似乎兩人仍然會繼續糾纏下去。

昨晚第15集再次刷新收視新高，錄得24.44%，較上集24.3%微升了，首都圈亦創下27.975%收視新高。

至於李敏鎬與金高恩合演的韓劇《The King：永遠的君主》，昨晚第9集中，二人再次上演咀戲，可惜未能令收視止瀉，更首度跌穿6%，上下兩部分別錄得5.8%及6.3%創新低。