男神張智霖留得屋企太耐,已經懶理形象,放棄剃鬚,搞到被網民嘲係咪買手袋畀老婆袁詠儀(靚靚)買到窮!不過最近佢終於「重新出發」,唔只「重新恤髮」,仲終於扚起心肝剃走「千年鬍鬚」!

網民都話好似回春30年咁「50歲突然20歲」、「嘩!靚仔到呢!!如果個髮型短少少就……完美」,亦有人笑問「是靚靚快回來了嗎?😂」而佢就留言「I wish that I could turn back the clock」,希望時光倒流返番去以前!