《夫妻》結局　朴海俊企圖自殺兒子離家出走

韓國女星金喜愛主演的JTBC熱播劇《夫妻的世界》於今晚播出第16集大結局，金喜愛與兒子李俊英（全真㥠飾）回復正常生活，她到醫院復職，見到兒子終於重現笑容，金喜愛表示：「幸好俊英有好好堅持着，現在一切都整理得不錯。」

金喜愛已一段時間沒有前夫朴海俊的消息，有天突然收到一張破碎的家庭照，朴海俊之後趁她不在家時，帶走兒子，金喜愛致電他時，朴海俊表示很想念兒子，又問她可否過來看他，之後金喜愛與朴海俊兩父子一起到餐廳用膳。

朴海俊向金喜愛要求復合：「從一開始，我只有你一個，我到現在才醒覺，我們重新開始吧！」但全真㥠卻說：「事到如今還說甚麼？爸爸不都毀掉一切嗎？」金喜愛亦拒絕他，重申雙方已結束，離開餐廳時，朴海俊跟兒子說：「不要像父親一樣生活，要珍惜身邊的人！」之後金喜愛與兒子轉身後，驚覺朴海俊衝出馬路企圖自殺，幸迎面而來的貨車及時收掣，金喜愛即衝前攬實他，朴海俊忍不住跪低爆喊，全真㥠見到父親企圖自殺後，大受打擊，兼對父親感失望，他隨即轉身離去，金喜愛追不上，最終失去了最重要的人，全真㥠離家出走後，金喜愛未有與朴海俊復合，她獨自在家等愛兒，一年後全真㥠終於回家。

至於因出軌而被老婆朴宣暎提出離婚的金永敏似乎成功打動對方，二人相擁，原本以為有望重修舊好，但朴宣暎仍經常懷疑金永敏又再出軌，而無法跟他復合。而韓素希與朴海俊離婚後，亦展開新生活。