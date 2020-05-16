恨似胡杏兒有圓滿家庭　黃智雯隨時嫁人

參演《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》的黃智雯接受電台訪問，談及選港姐入行，坦言當年獲母親鼓勵，視選港姐作為入行做演員的踏腳石，從來無想過爭三甲，起初對選美也極為反感，她說：「未入行時對選港姐是反感的，首先沒想過自己會跟選美有關，其次不明白為何要穿泳衣在台上答問題？但媽咪知道我喜歡演戲，認為這是一個途徑。」

黃智雯直言入行後頗幸運，第四年已憑《缺宅男女》關二嫂摘下「飛躍進步女藝員獎」，她說：「有些人覺得我行得比人慢，但這就是我自己的節奏，我專注做自己，也不會跟人比較！」至於2018年以《三個女人一個『因』》一劇先後摘下馬來西亞及新加坡視后，最終在台慶頒獎禮大熱輸給後輩李佳芯，她說：「事前當然想三連貫，好像很型嘛！最終不是自己也沒所謂，只是當晚太多朋友支持，包括粉絲們，我是怕令他們失落吧。」

入行十三年，黃智雯除了演技得到認同，亦贏得不少友誼，她是圈中胡說八道會六大女藝人成員之一，亦坦言羨慕好友胡杏兒有圓滿家庭：「當然羨慕！杏兒有好老公，又有兩個那麼可愛的囝囝！」跟圈外珠寶集團高層男友Anthony相戀八年的她，少有談及戀情，她說：「始終另一半是圈外人，想保護對方，所以盡量都少提。」不過，她亦罕有於節目中分享最欣賞男友的誠信，她說：「真的是他的誠信，畀到大家信心，讓這段關係有默契才能維持這麼久。我們都視對方為終身伴侶，都有打算計劃過將來（結婚），我由細到大都渴望有自己完整家庭。（幾時？）時機到，隨時都得。」