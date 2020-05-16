確診到康復出院！莫華倫親述38日驚險歷程

香港男高音莫華倫接受電台主持人車淑梅訪問，親述確診新冠肺炎到康復出院的38天歷程。他自言康復進度良好，並不擔心肺部受影響：「肺部若有問題，唱歌、說話都唔可以，會氣喘。醫生話呢個病對肺嘅影響比『沙士』少，肺部康復較理想。」

飛機上開始發冷

年初時，他因工作關係要四處飛，包括重災區意大利、德國等地，後來在紐約逗留了一個多星期：「開會食飯好忙，（之後）轉飛泰國再去柬埔寨，誰知喺飛機上開始發冷、心跳超過100，一到步（體溫）38.2度，喺機場一個小房間等咗10個鐘頭，終於（被通知）確診！佢哋話（我）咩地方都唔可以去，唯一去嘅地方係醫院，我唔使經過海關，直行直往上救護車。」

住院20幾日

莫華倫又指泰國的醫院檢測其症狀溫和，初期並沒有提供藥物，後來他因輕微發燒和頭痛，肺部也有些少花，院方給他大劑量的六種西藥，包括日本藥、愛滋病藥和抗生素，加上從武漢中醫得到的中藥，他於10天後康復了，只待檢測屬陰性便可出院，最終他住院20 多天：「我全靠煲劇過日辰，因藥物反應我會反胃，好彩遇上一位好心護士，佢嘅丈夫係華人，佢特別為我煲湯同煮餸。泰國醫院三天檢測一次，終於驗出陰性，我立即出院上機回港，坐嘅商務（客位）只得兩個乘客，好安全。」

返港再確診

以為可以大步檻過，回港後第二天，他收到衞生署通知其新冠肺炎檢測屬陽性，於是經歷了人生第二次乘救護車，他說：「抵達醫院後直上隔離病房，冇藥食。東區醫院好嚴格，住了12日驗咗11次，終於24小時內兩次檢測呈陰性，可以出院。」

未能提取血清

莫華倫於確診後曾先後入住泰國和香港的醫院共38天，清減了5公斤，在患病期間一直

以樂觀的態度去面對，覺得自己一定會痊愈，沒一刻感到頹喪，並每天測試自己的喉嚨有否問題。他還說知道康復病人的血清有機會幫助新冠肺炎患者，只可惜自己年紀大了，加上患有糖尿病，幫不了忙。他多番表示非常感激所有醫護人員，並強調會每天運動，行海灘六公里，飲老火湯等，以保持身體健康。