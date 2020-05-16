Rihanna打入英國年度最富有女星被質疑

英國報章《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）公布的年度英國富豪榜將於明日正式公布，其中不乏名人紅星入榜。英國樂壇「吸金之王」披頭四（The Beatles）前成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）與英國殿堂級音樂劇作家安德魯萊韋伯（Andrew Lloyd Webber）以75億港元身家成英國最富有音樂人！

而僅次於保羅與安德魯就是樂壇天后Rihanna，她以43.9億港元身家排第3位。成為最高排名的女歌手之外，亦成為唯一一位女星打入十大位置！Rihanna的大部份財富來自其受歡迎的時尚品牌，她品牌出產的產品包括化妝品、內衣及時裝等。

不過有網民質疑Rihanna認為她來自美洲島國巴巴多斯並在美國走紅根本冇資格入圍。《星》方面解釋指Rihanna之前因其自家化妝品牌大hit而在英國長住直至去年夏天才搬返美國居住。所以掹車邊入圍。

除了Rihanna之外，與法國富豪François Pinault長住西倫敦的荷里活女星莎瑪希爾（Salma Hayek）、奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）影星老婆嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）與《哈利波特》（Harry Potter）英國女作家羅林（J.K.Rowling）等女星亦榜上有名。此外，英國著名唱作男歌手Ed Sheeran亦以18億港元的身家成為英國30歲下英國最有米的年輕音樂人之首。

《星期日泰晤士報》2020年英國十大最富有音樂人

1.安德魯萊韋伯

1.保羅麥卡尼

3.Rihanna

4.艾頓莊

5.米積加

6.Olivia與Dhani Harrison

6.Keith Richards

8.靈高史達

9.Michael Flatley

10.Ed Sheeran

10.洛史釗活

10.史汀