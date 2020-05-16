譚筠怡美國戴口罩途人眼睥睥

混血女星譚筠怡（Gwennie）九年前毅然離開香港娛樂圈，遠赴美國發展其珠寶設計事業，並在當地定居。事業發展得有聲有色之際，新冠肺炎肆虐，美國更首當其衝成為重災區，身在邁阿密的她坦言生活受到影響：「因為當地人衞生意識有所不同，疫情爆發初期，我估計呢度戴口罩外出巿民只係得5%左右，我試過戴口罩、加防護帽出街，啲人會投以好奇異目光，覺得我咁重裝備係有問題。」

她表示其寓所的同座大廈中有住客確診，令她更不敢外出只留在家中避疫，她說：「疫情對我影響都好大，雖然我做珠寶設計啲客人大多數都係透過網上聯絡，但客人始終都少咗，可能大家心情都受到環境影響，希望大家都可以捱過去，對抗疫情。」

Gwennie透露定居美國後生活節奏比較慢和優閒，閒時會上演藝課程，自己亦會教小朋友語言，假期會去教會唱聖詩，不過疫情影響下都會暫停。現階段一切工作都會主要在家中進行，她說：「依家會喺屋企幫啲廣告做配音同後期工作，又同朋友一齊寫緊一啲電影劇本，半學半工作咁。閒時就會畫畫放鬆吓。希望大家都可以捱過去，對抗疫情。」