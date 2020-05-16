陳豪擔心子女復課　享受「困獸鬥」

藝人陳豪和陳庭欣（Toby）日前在灣仔拍攝無綫新劇《陀槍師姐2020》，育有3子女的陳豪坦言擔心5歲及6歲的兩子，將於6月復課，但相信學校會做足衞生措施。問到停課期間與子女增進感情還是「困獸鬥」？他說：「有啲家長可能會覺得煩咗，我相信絕對有，同小朋友24小時長時間對住，如果地方細啲，本身有口角，嘈吵就會多。但我不嬲最鍾意同三個細路、老婆一齊，有乜嘢開心得過依家！」

陳庭欣膠布遮靚樣

至於Toby臉上貼了膠布，她笑言是劇情需要，自爆要碌落樓梯及被淋油，很滿意「受傷樣」：「好處係化妝化少一格，同埋膠布加咗膠水黐緊啲，有助脫面毛，可能皮膚仲好咗。」原本飼養3隻愛雀的她，其中一隻愛情鳥Warawara早前離世，故她非常擔心遺下的另一半Gorogoro：「愛情鳥出名一雙一對，有啲Case係一個去咗，另一隻好快跟住去。好彩佢仲肯食嘢，但好黐我哋會扭抱，不過覺得佢靜咗。」

憶亡雀拍喊戲

早前她花兩天剪輯Warawara的短片給家人留念，說時忍不住眼泛淚光：「人生第一次剪片，原來好艱難。之後傳畀父母，媽咪話睇到喊，依家講起我都掛住佢。（之前你喺《東張西望》忍唔住喊。）我好渣，唔夠專業。（好快收拾心情工作？）第一、二日喊得好勁，盡量唔好提起。不過拍喊戲，我諗住佢可能會有幫助。」