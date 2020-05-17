東方日報C2：兩代周芷若海味阿佘巨宅鬥豪

「兩代周芷若」周海媚與佘詩曼同因角色上位，命運更「撞到應一應」，不但分別由香港轉戰內地後爆紅，掘金無數，感情亦同樣未有着落；曾錯過姻緣良機的佘詩曼，買定大屋做「女筍盤」等「嫁期」，相反周海媚甩拖後享受單身；兩位「單身貴族」的豪宅近日更同期曝光，引起網民熱議！

於1994年與馬景濤合演台版《倚天屠龍記》、被封為「最美周芷若」的53歲女星周海媚（海味），最近設立個人頻道分享生活點滴，讓其萬呎豪宅曝光。片中可見室內裝修充滿古典味，而且環境開揚，單是巨型客廳已能同時放下三張梳化，並有大量空間足夠三隻大狗四周跑動，十分闊落。屋內更擁有大型衣帽間，設有兩排衣櫃、禮服專用的掛櫃及飾物櫃。身為愛狗之人的她，不但為狗狗安排200呎的房間作「狗屋」，又為狗狗設置專用的浸浴室，認真服侍周到。

其實海味早年曾不顧家人反對放棄香港事業，與內地建築師男友移居北京築愛巢，直至年前結束12年情後，樂得自在，早前更坦言享受單身：「不用找個男人在身邊，礙手礙腳！」現時與愛犬同住大屋，繼續留京生活，難怪對愛犬如此呵護備至。

心急生BB

至於快將踏入45歲的視后佘詩曼，於2001年與吳啟華合演無綫劇《倚天屠龍記》飾演「周芷若」，前年她憑宮廷劇《延禧攻略》紅遍中港台，帶挈身家幾級跳，於內地發展得風生水起，惟感情路卻未能如願。早年與陳浩民相戀的她，曾與張智霖、鄭嘉穎等小生傳緋聞，無奈最終未能開花結果，她近日亮相內地節目《看我的生活》時，亦親自揭開單身「真相」！

節目中，阿佘邀請好友歐陽震華及郭少芸到其家中聚會，過千呎香港豪宅的內部情況意外曝光。其客廳及飯廳位置非常寬敞，飯廳不但擺放了裝飾櫃放滿珍藏，更設有開放式廚房，即使放下超長飯桌後，空間依然綽綽有餘。而客廳環境開揚，能容納足夠整個人躺下的L形大梳化外，更設有落地大玻璃，露台位置能飽覽四周景色。期間她有感而發，自爆往日雖有男友，但因太專注工作導致分手，慨嘆仍嚮往一生一世的婚姻，惜未遇見完美對象，更坦言擔心生育問題：「我現在已經45歲，生小孩最快要47歲，當他20歲時我已經67歲了，我能生出來嗎？」及後，她向醫生查詢雪卵資料，得知年齡與卵子狀態未必有關後才鬆一口氣。

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