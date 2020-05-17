【銀幕爆粗300幾次】邊個係荷里活爛口王？

荷里活演員在電影中爆粗絕對見怪不怪，而近日有網站就做了一項研究，統計多位男星在銀幕上爆粗次數，然後選出誰是荷里活粗口王！結果，荷里活著名男星Jonah Hill當選！

據統計Jonah在接近60部參演的電影包括《華爾街狼人》（s The Wolf of Wall Street）、《軍火狗》（War Dogs ）與初入行的《弊傢伙...玩大咗》（Superbad）等中爆粗的次數合共376次！而僅次於Jonah就係他的《華》拍檔里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），他在銀幕上爆粗的次數多達332次。而大部分都係來自與導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）合作的電影。

此外，男星森姆積遜（Samuel L. Jackson ）、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、丹素華盛頓（Denzel Washington）、比利卜科頓（Billy Bob Thornton）與薛夫洛根（Seth Rogen）等都入圍「粗口王」十大位置！其中阿當單係憑《未成大器》（Uncut Gems）一片就已爆粗295次打入榜！