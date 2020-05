政府早前派發開始派發可重用嘅「銅芯抗疫口罩」(CuMask),唔少市民登記後都開始收到,雖然有唔少網民笑啲口罩似內衣褲,但楊明就未有理會,喺社交網上載Chok爆自拍照,留言:「多謝香港政府 #同心口罩」!

而姚瑩瑩早幾日都已經收到,尋日亦親自示範添,仲整咗隻熊仔貼紙做標記:「Thank you so much #hkgov . So comfortable謝謝,好舒服!燙隻熊仔係(喺)側邊做記號!😂😂 iron on sticker.」不過就有網民錯重點,留意到佢有隻眼好似離奇瘀咗咁,紛紛問佢發生咩事呀!