《夫妻》結局收視破30%　創收費台新紀錄

韓星金喜愛主演的JTBC熱播劇《夫妻的世界》昨晚播出第16集大結局，繼續被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看）。昨晚劇情發展至一無所有的朴海俊，向前妻金喜愛提出復合不果後，突然衝出馬路企圖自殺，幸迎面而來的貨車及時收掣，金喜愛衝前攬實他，令在場目睹一切的兒子全真㥠大受打擊，隨即轉身離去，失去兒子的瞬間讓她明白之前的執着與糾纏是毫無意義，而在全真㥠離家出走一年後，金喜愛終於等到他回家，朴海俊亦重新振作，二人最終亦沒有復合。

《夫》劇改編自英國話題劇《Doctor Foster》，結局劇情與原版有少許出入，原版中，金喜愛的兒子離家出走後一直未有回來，她則獨自痛苦地盼望兒子歸家，至於朴海俊的角色在結局中亦企圖自殺但被前妻勸阻。

大部分韓國劇迷對韓版結局感滿意，表示結尾見到全真㥠的身影出現在金喜愛面前，暗示他於一年後返家，是較好的結局，予人有希望的感覺。第16集收視亦打破收費電視台劇集的紀錄，昨晚一集由上集24.3%狂升至28.4%新高，首都圈更突破30%，錄得31.7%新紀錄。

至於憑劇中「小三」角色上位的韓素希則發表終映感言，自言有不足，但會努力成為不讓人慚愧、有所成長及令人信賴的演員。