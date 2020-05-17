驚艷13億人！周揚青激罕零P圖直播Sell貨

內地網紅周揚青同「台灣舞王」羅志祥（小豬）分手分得夠轟動，差不多一個月時間過去喇，夠未露面……唔係，係近乎從未當眾露面嘅周揚青走出分手陰霾，全城打「豬」嘅同時都吸咗好多憐愛自己嘅支持者，服飾店銷量直線上升，「帶挈」埋佢本人都有Job接，向來以濃妝示人嘅佢，尋日就現身另一人氣網紅雪梨嘅直播節目，大批網友都高呼被周揚青未有上底妝出鏡、清秀樣貌驚艷到！

其實以前周揚青嘅外貌一直受爭議，網友指佢有陣膠味，加上佢平時晒嘅相都落重Filter同P圖痕迹明顯，搞到唔少人都好奇佢「真身」到底係點，今次佢大方零P圖上鏡，仲玩到即場脫唇毛，貼地程度爆晒燈，唔少網友都大讚佢真人靚過相，仲嗌佢以為執相唔使咁重手添～

而佢直播完之後，又同一班網紅走去蒲天光，有酒有仔又有friend，最諷刺嘅係佢再再再次跳起當初同小豬一齊放閃洗腦歌《Any Song》，不過身邊人就轉咗做網紅好友。

另外，有消息指羅志祥與周揚青分手前已到談婚論嫁階段，羅志祥更斥資約五千萬港元在台北內湖購下了兩個單位，有意打通後作婚房之用。有傳羅志祥已委託工作人員將單位內所有物件清空，搬離寓所。之後會否將單位放盤，現則未能確認。