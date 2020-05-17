金喜愛談《夫妻》：耗盡100%以上精力冇遺憾

韓劇《夫妻的世界》昨晚結局創下收視新高，飾演女主角「池善雨」的金喜愛發表終映感言，直言在理解「池善雨」的過程中十分孤獨，但多得觀眾的支持，令她得到慰藉，為了角色又愛又恨，她感覺已耗盡100%以上的精力，作為演員是一次很珍貴的經驗，相信「池善雨」會留在她的記憶中一段很長時間。

談及拍完最後一幕的心情，她坦言未有實感，感情上很難即時抽離角色。在她眼中，覺得「池善雨」報復心很強烈，但卻是一位很溫暖的媽媽、作為醫生亦很認真工作，笑言是一個有很多事要做的人物。她又坦言當初對於劇中角色要面對難以想像的處境，她亦覺得很害怕，但拍攝下來卻開始同情「池善雨」，內心想着要為她打氣而投入拍攝。最令她印象難忘的場面是首兩集的生日派對上，她知道朴海俊出軌後，得悉周圍好友也在說謊，自己一直蒙在鼓裏。金喜愛自言比起丈夫，對於同僚與熟人的背叛更令她感衝擊，令她感混亂又傷心。

金喜愛又大讚拍檔朴海俊演技十分出色，跟他演對手戲亦會提高演技。至於韓素希、李學周與沈恩宇，對她來說雖然較陌生，但開始拍攝之後，卻令她驚訝大家演技都如此出色，所有演員都很努力及充滿熱情。她又表示拍攝過程中最辛苦是感情上的虛耗，要不斷跟隨角色的心理變化起伏，加上戲份勁多，擔心自己生病會影響拍攝，所以心理上很累，但她坦言拍攝過程中已使出渾身解數，沒留下任何遺憾。