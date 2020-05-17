阿媽呷醋！關智斌抗疫期學識煮嘢

英皇藝人關智斌（Kenny）日前到網上音樂平台宣傳全新歌《日月》，這首歌是送給曾在他困難時伸手扶持、讓他倚靠的人，因為感謝說話要當面說出口不容易，所以借歌表心意。他表示特別想將這首歌送給爸爸，感謝他與家人多年來的支持。MV更找來爸爸擔任一角，Kenny笑言媽咪有點呷醋：「佢問點解佢冇份演，所以下首歌一定要安排一個角色畀媽媽。」母親節當晚更全家總動員在他家舉行了一場小小的MV首映禮，場面很溫馨。

Kenny透露今個月開始回復正常，之前他拍的內地劇《長相守》將在幾天後在不同影片網站上架。而與溫碧霞一起拍的電影《墮落花》快將上映，到時會出席首映禮及宣傳工作。他表示經過這個抗疫時間，學懂煮一些基本食物，笑說：「以前我拍啲下廚片，純粹為咗搞笑，依家真係識得點樣炒餸炒菜，又或者用茄汁、蘑菇煮意粉。識咗煮幾味，就發覺喺外面食原來唔係咁健康，因為好多時候要落好多醬料先會煮到嗰個味道，炒菜要落好多油，即係啖啖油，所以自己煮真係最健康。」愛吃意粉的他最拿手是整白汁芝士加一些鮮蝦帶子焗長通粉，也試過加番茄醬，切一些蟹肉加白酒，然後就變成白酒蜆肉意粉。