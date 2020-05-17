復出拍劇？「失蹤人口」鍾潔怡認有戲癮

前無綫藝人鍾潔怡（Kitty），於無綫經典劇《刑事偵緝檔案II》揭發郭藹明是殺人兇手的演出，最令人留下深刻印象。及後離港游走馬來西亞和內地演出的她，直至去年參與TVB第七期藝員訓練班的25周年聚會，當中出席者有劉愷威、吳家樂和陳彥行等，聚會相片於社交網流傳，網民對20多年沒有在演藝圈出現之Kitty尤為驚訝，而列她為「失蹤人口」。

由於去年重播《刑事》系列劇集，經典角色都成為集體回憶而被逐一回顧，Kitty的出現，亦是亮點之一，加上她的樣貌廿年如一日沒有變過，變的只是身份已為人妻。2007年嫁金融才俊，一直享受二人世界，保險一職只為興趣的Kitty，3年前以6位數字投資網購實體店，這個被形容為「小天地」，成為了她另類生活空間，最愛跟網民分享她的美容心得。考過美容師牌的Kitty，對美容產品甚有心得：「所以我好鍾意上網睇呢類產品，自己試過然後推介畀人！（保養得宜？）清潔同保濕好緊要，我又愛煲湯，不過最重要係生活要開心！（生兒育女？）順其自然，老公從來冇畀壓力我！」

提到早前舊同學聚會，她稱源自一份初心：「當年我選完港姐就讀培訓班，成班同學好長情，見番家樂、愷威會傾吓家庭，行姐就傾狗經，大家識於微時有份互信，又冇猜忌，我哋都好珍惜呢份友誼！（可有戲癮？）都有㗎，有啱我會拍，當年拍《刑事》時，箍緊牙，所以鬧藍嘉文（郭藹明飾）時有啲𠼱脷，再演可能會用另外方法！」

場地：Club Albergue1601