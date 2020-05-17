曾志偉古天樂開戲救市　眾星義演鼎力支持

新冠肺炎疫情令娛樂圈步入寒冬，有指不少影圈工作人員超過半年完全沒有收入，更有人被迫轉行維生。一眾圈中中流砥柱包括曾志偉、古天樂及劉偉強等明白伸出援手已是刻不容緩，故計劃開拍一套以香港本土為背景的喜劇，為有需要同袍籌款，形式類似當年《豪門夜宴》般，希望以大卡士作招徠。

張智霖唔介意做二打六

據悉，這部以谷德昭為總導演的製作，獲本港幾間主要電影公司支持，集資製作費，而目前劇本已準備得七七八八，牽頭纜者開始與有號召力的藝人們聯絡，希望他們分文不收參與演出，為「救市」出一分力，其中張智霖受訪表示：「知道呢件事，總之有錢出錢、有力出力，即使角色只係安排我路過，亦唔會介意。」而任達華亦表示大力支持：「前幾日接到通知，應該係好幾個故事串連埋一齊嘅電影，希望發揮正能量，我梗係無限量支持啦。」

另外，隨着內地疫情緩和，王晶新片《倚天屠龍記》計劃復拍，有參份演的方中信及洪卓立等日內出發北上「歸隊」，待隔離後正式投入拍攝。雖然中港電影資金仍需時間「回流」，不過部分製作已蠢蠢欲動，計劃6月逐步「復工」，為華語電影回春踏出留重要一步。