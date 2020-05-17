周家蔚疫市幸獲減租　熟客救命捱過谷底

「星級媽媽」周家蔚與洪天明婚後，除了湊仔，一直努力發展自己事業，經營過童裝、內衣生意的她兩年前在佐敦開設香薰精油店，年初新冠肺炎疫情來勢洶洶，疫情嚴重打擊生意，最惡劣的時間生意大跌超過一半，慶幸現在已捱過最黑暗的三個月，在疫景漸退下更重啟開分店的計劃。

做生招牌打躉

近期周家蔚頻頻坐鎮鋪頭除了做「生招牌」吸客，亦落手落腳打理。日前下午見到周家蔚在鋪頭內忙於整理貨品，除了將新貨上架、又親自試用番。選美出身貪靚的她似乎對擺放一絲不苟，見她不是左調右換，務求將貨品擺設得整齊靚靚，期間又要接電話落單，相當忙碌。

熟客幫襯打救

周家蔚接受東網電話訪問，問到疫情下生意是否大跌？她說：「早幾個月生意真係好差，生意跌咗超過一半，好彩有減租，又申請咗政府資助，依家總算捱過咗，去到四月尾、五月頭疫情開始慢慢過，做咗兩年靠口碑儲咗班客，啲客出番嚟買嘢，生意好番好多。」她指今次疫情是其做生意以來最大的考驗，捱過這關，更加速了擴充的計劃，她說：「疫情學識咗唔好咁容易放棄，上年已經諗開分店，依家市面租金平咗，有投資者搵我哋傾合作開分店，希望呢個『BB』可以愈做愈好。」