視帝重拾歌手夢　陳展鵬王浩信鬥到入樂壇！

近年唱片市道陷於「冰河時期」，新碟賣少見少，不過歌手出身的陳展鵬對樂壇仍充滿熱誠。有傳他去年拍攝重頭劇《唐人街》及《逆天奇案》期間，忙與無綫傾續約，其中一大條件是准他在歌手事業上擁有百分百自主權，而無綫亦「優待」特許他簽其他唱片公司。據知，曾有多間唱片公司以「銀彈」利誘他，早前已成功簽約新唱片公司為合作夥伴，並為新歌進行錄音，但因疫情關係及策略因素，才遲遲未公布。

陳展鵬被唱片公司誠意打動，絕非為錢而是為音樂理想，皆因他入行不久後，多得著名音樂人蘇德華引薦簽約寶麗金，上位在望被力捧為「陳曉東第二」，一口氣灌錄四首單曲，可惜生不逢時遇上金融風暴，寶麗金被環球收購，他受影響而遭唱片公司解約，歌星夢就此破滅。

他曾在訪問中細訴當年苦況：「嗰時為咗做歌手，放棄咗無綫好多機會，我仲係用自己所有儲蓄做投資，買衫、請形象師等，一心做歌手時，唱片公司突然話同我開會，原來係傾解約，嗰刻覺得自己一無所有。」其後他加盟亞視再返無綫，重新開始由閒角做起，捱足8年終憑《城寨英雄》的「拳佬」攀上視帝位置，雖然期間曾有機會唱劇集歌曲，與當時緋聞女友胡定欣合唱《城》劇片尾曲《從未知道你最好》，但遺憾未擁有一首度身訂造的代表作。

至於憑《EU超時任務》「渠頭」一角與陳展鵬力爭做視帝的王浩信，背景、星途跟對方同出一轍，同樣在無綫名成利就，各自在無綫追到索老婆，陳展鵬娶得落選港姐單文柔，王浩信則與女神陳自瑤結婚，二人亦各自育有一女。王浩信未紅前同為歌手，14年前簽約Neway Star，可惜懷才不遇淪為「一碟歌手」。之後加盟無綫當「茄哩啡」起步，奮戰10年終在2018年憑《踩過界》演飾失明大律師首稱視帝，期間不乏唱劇集歌過歌手癮，除了與胡杏兒合唱劇集歌，當中跟譚嘉儀翻唱《陪着你走》大獲好評。

今年初，他憑《解決師》片尾曲《愛不起》，在《勁歌金曲頒獎典禮》連奪《最佳原創歌曲》及《男歌手人氣王》獎，徹底重燃其歌手心，更揚言望今年或明年開個人演唱會。有指他已密斟唱片公司，希望再出碟收復「失地」。如今王浩信在樂壇又遇上陳展鵬，可謂不是冤家不聚頭！