黃翠如係粉絲　區永權樂隊出道出過兩隻碟

藝人區永權（Albert）近年主持過唔少無綫大騷，係炙手可熱嘅司儀之一，但其實佢亦係一個唱得之人，歌手出身嘅佢於90年代尾與音樂人徐繼宗及陳鳳組成組合「星盒子」出道，仲先後出過兩張大碟，及後成員各自發展後正式解散。不過Albert依然未有放低音樂夢，近年與翟威廉、周志康等大搞直播音樂節目《Happy Live》外，最近開設更個人頻道，不時拍片自彈自唱，包括《對你愛不完》、《李香蘭》等歌曲，更搵埋太太一齊jam歌，獲唔少網民好評。

其中好友黃翠如都有力撐，佢仲發文自爆其實一直都係Albert嘅粉絲：「我有沒有告訴過大家，一直我很喜歡的歌手，就是星盒子裏的區永權？這一位歌星，是我在畢業後工作中，第一個認識的異性好朋友， 雖然他跟我的相處很多時候都像一個社工，和廢話王。」

黃翠如續指為對方被迫放棄做歌手感可惜，但亦從中明白有得必有失嘅道理：「跟他唱K，成日都心諗，一把咁靚嘅聲，唔繼續做歌手真係好嘥。記得那年有一晚，我在掙扎人生與夢想的時候，我問他，你不追求你的唱歌夢想，轉做娛樂主播，不會覺得好傷心嗎？他輕鬆自在地回答，只要想想第二天需不需要開飯，假如答案是要，就冇事啦。區公子，在我心目中，你仍然是最好的歌手，和最好的社工。」