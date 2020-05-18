觸得到的天空　王賢誌遊玻利維亞震撼眼球

期待逾十年，藝人王賢誌（Vinci）與伴侶周思聰在疫情之下探索南美的天空，到了秘魯及玻利維亞旅行18天，走遍四大絕景，當中「天空之鏡」令他神往，天人合一，震撼眼球！除了深深感受到大自然的奧妙，還感嘆人類的渺小。

天空之鏡靚到窒息

位於玻利維亞海拔三千七百米山區的烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni），是世界上最大的鹽湖，有「天空之鏡」美譽。一直夢寐以求的Vinci說：「每年去天空之鏡最佳嘅時間得一、二、三月雨季，因為落雨時湖面啲淺水就會變成鏡咁樣，靚到令人窒息！三月後水乾就冇咗個鏡面，只係白色鹽，所以要睇你好唔好彩遇到好天氣，我覺得睇到天空之鏡比睇北極光更有難度。」

鹽湖中央享美酒佳餚

抵達鹽湖前，Vinci懷着戰戰兢兢的心情，他說：「第一下感覺係喜出望外，因為鹽田邊係冇水，行咗十幾分鐘一直都望唔到，心情好緊張，見到有嘅時候，場面係震撼加驚喜，跟住我哋喺唔同時段都會去睇吓，睇日出日落，天空有唔同變化，完全感受到大自然嘅奧妙，天地混為一體，覺得人類真係好渺小，係nothing。」

貪靚的Vinci最煩惱衣飾，他說：「成個旅程要去好多地方，我要求又高，所以要帶好多衫去配合唔同嘅景，當地溫差好大，去天空之鏡因為紫外線好強，雖然着晒樽領搽晒太陽油，但忘記咗搽耳仔同頸背，喺嗰度兩個鐘已經曬傷咗。導遊話我哋要着到好似洋葱咁，可以層層剝。」為了令行程更難忘，Vinci不但入住鹽湖酒店，更安排了帳篷及廚師，在鹽湖中央準備豪華自助午餐，悠閒寫意，置身夢境一樣！

天空之城靈氣十足

秘魯馬丘比丘遺迹（Machu Picchu），是印加帝國遺址，亦是世界新七大奇迹之一，古城建於海拔二千多米之上，Vinci說：「企喺Machu Picchu，睇到四周山巒起伏，好似踏入仙境一樣，既神秘又神聖，絕對係一生必須一到嘅地方！」

天空之湖蘆葦浮島

位於秘魯和玻利維亞交界安第斯山脈區之的的喀喀湖（Lake Titicaca），是南美洲最大的湖泊，湖面海拔高三千八百多米，亦是世界上海拔最高而且大小船隻均可通航的高山湖泊！最令Vinci難忘的是湖中的人工浮島，全是原住民烏魯族人（Uros）以蘆葦草層層疊疊地鋪成，他又坐上蘆葦船，見識了獨特的浮島及原住民生活方式，大開眼界。

天空之謎愈睇愈迷

秘魯世界遺產納斯卡線（Nazca Lines），坐上小型飛機，從天空俯瞰沙漠上至今由來及功能未明的巨型神秘圖案。

要多謝部影印機

Vinci此行畢生難忘，但原來中間曾發生一段小插曲，令他一額汗！由秘魯過境玻利維亞時，竟遇上停電，他說：「過境好方便，就好以香港過深圳咁，自己行條橋過去，但好感受到秘魯先進好多，當我哋到玻利維亞排隊入境時，個簡陋嘅入境處突然停電，冇電變咗電腦做唔到嘢，好驚唔畀我哋入境，好彩導遊醒目，即刻攞我哋嘅護照返原地影印，再跑番入境處留低我哋啲影印本做紀錄，咁先畀我哋過境。」