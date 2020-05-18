先見之明　徐冬冬拍網絡電影賺1.5億人仔

網絡大電影（網大）近年在內地演藝圈成為主流，內地女星徐冬冬自從2017年主演首部網大電影《大嫂》後，從此殿定「大嫂」地位，近日內地消息指，由2017至2019年連續三年主演的網大，包括《狄仁傑之深海龍宮》、《天劍修仙傳》等均登上網絡電影年度票房排行榜，瀏覽次數驚人，至今網大票房分帳已超過人民幣1.5億元，成為網大行業首位分帳票房破億的女演員，故有「網大一姐」之稱。

徐冬冬接受訪問時，對於票房成功，她謙虛的表示要歸功於合作團隊：「跟不同的團隊合作，擦出的火花一定不一樣，每次我都能在他們身上學到不一樣的東西。」她說一早已看好網大的發展，指一定是未來娛樂的大趨勢：「沒有時間及地點限制，隨時隨地就可以欣賞電影的方式，一定會被大家接受，當然我們一定要做出好的作品，才能令觀眾喜歡。」

因為身材好而被稱為「中國第一美胸」，對於性感這標籤，徐冬冬卻另有見解：「有標籤並不一定是壞事，我有這樣的標籤，也許過幾年又有另外一個標籤，所以不會擔心。任何事都有正反兩面，大家怎看我，不是我所決定，只要做好自己的工作就可以了。而我從也不會有任何明星包袱，演員只是職業。如果我刻意去做一個我不熟悉的樣子，總會露出破綻，做自己習慣的樣子，自己和別人也看得舒服。」