新垣結衣《逃恥》播特別篇　劇迷興奮望拍續集

受新冠狀病毒肆虐影響，4月春劇日劇全部停拍，各大電視台改為重播多套經典日劇，包括《野豬大改造》、《仁醫》、《派遣的品格》等，豈料收視率比新劇還要理想，有些更取得雙位數字。星野源與新垣結衣主演2016年的TBS電視台經典劇《逃跑雖可恥但有用》特別篇將接力播映，定5月19日晚上10時重播，令劇迷十分期待。

《逃恥》特別篇是經過重新剪輯，並加入不少未曾公開場面及鏡頭，至於剪輯多少集數則未定。劇迷獲悉後都很興奮，而TBS已於本月12日在視頻平台公開片尾MV「戀舞」造勢。劇迷除了期待《逃恥》特別篇播映，更關注電視台何時拍攝續篇。

《逃恥》改編自海野綱彌的原著漫畫，講述研究生畢業卻找不到工作的森山實栗，選擇與上班族津崎平匡「合約結婚」，兩人在同居生活中領悟愛情真諦。劇集於2016年播完後，原著漫畫亦完結。但之後漫畫在2019年1月25日在雜誌《Kiss》重新連戴，講述主角森山與津崎真正結婚成為夫婦後的婚姻生活，結婚兩年半兩人的愛情結晶品誕生，共同撫養小孩的一年間故事。劇迷都期待續篇快些開拍，並要求原班演員星野源及新垣結衣演出，行內人亦睇好續篇會掀起另一次熱潮。