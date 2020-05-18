銀幕經典殺手　《疤面煞星》男星Geno Silva離世

曾在80年代荷里活經典黑幫梟雄片《疤面煞星》（Scarface）飾演冷面殺手The Skull的拉丁性格男星Geno Silva本月初離世，享年72歲。據其家人表示Geno5月9日因在洛杉磯家中因額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）併發症離世。

入行40年的Geno最為人熟悉就係在《疤》片中的演出，他在片中完全冇對白，在片尾中拎住雷鳴燈霰彈槍開槍打死飾演黑幫大佬的阿爾柏仙奴（Al Pacino）。曾有網上票選他的角色為影史上最佳殺手第7位。更有網民將他的角色與《未來戰士》（The Terminator）中的未來機械殺手作比較。而上周有報道指《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）導演Luca Guadagnino將重拍《疤》。

除了《疤》之外，他亦在《黎明霹靂火》（Tequila Sunrise）與《失憶大道》（Mulholland Drive）等片演出，其中他與大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）先後在《侏羅紀公園：迷失世界》（The Lost World: Jurassic Park）與《斷鎖怒潮》（Amistad）中合作過。此外，Geno亦拍過不少劇集，包括《神探勇闖罪惡城》（Miami Vice）。