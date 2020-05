銀幕經典殺手　《疤面煞星》男星Geno Silva離世

曾在80年代荷里活經典黑幫梟雄片《疤面煞星》(Scarface)飾演冷面殺手The Skull的拉丁性格男星Geno Silva本月初離世,享年72歲。據其家人表示Geno5月9日因在洛杉磯家中因額顳葉認知障礙症(Frontotemporal Dementia)併發症離世。

入行40年的Geno最為人熟悉就係在《疤》片中的演出,他在片中完全冇對白,在片尾中拎住雷鳴燈霰彈槍開槍打死飾演黑幫大佬的阿爾柏仙奴(Al Pacino)。曾有網上票選他的角色為影史上最佳殺手第7位。更有網民將他的角色與《未來戰士》(The Terminator)中的未來機械殺手作比較。而上周有報道指《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)導演Luca Guadagnino將重拍《疤》。

除了《疤》之外,他亦在《黎明霹靂火》(Tequila Sunrise)與《失憶大道》(Mulholland Drive)等片演出,其中他與大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)先後在《侏羅紀公園:迷失世界》(The Lost World: Jurassic Park)與《斷鎖怒潮》(Amistad)中合作過。此外,Geno亦拍過不少劇集,包括《神探勇闖罪惡城》(Miami Vice)。