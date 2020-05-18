蒲爆疫梨泰院照谷碟　車銀優冇居家隔離捱轟

梨泰院夜店早前爆發確診新冠肺炎的群組多達逾百人，故當地防疫中心呼籲曾於上月24至本月6日到訪梨泰院的人士接受病毒檢測以及居家隔離14天。早前韓媒報道有偶像男團成員曾於上月25日夜蒲梨泰院後未有進行家居檢疫，當時報道未有公開藝人身份，相關事務所亦以藝人私生活為由回應稱無法確認。

不過，今日有韓媒公開報道「梨泰院偶像歌手」事件，並透露上月25日晚曾到訪梨泰院的四位偶像歌手，包括組合防彈少年團（BTS）成員Jungkook、男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優、Seventeen成員Mingyu以及NCT成員Jaehyun，四人於上月25日晚結伴到梨泰院餐廳用膳，之後再分別到訪兩夜店。

據悉Jungkook與車銀優及Mingyu已接受病毒檢測，結果呈陰性，但因病毒潛伏期長達兩星期，故應進行居家隔離至5月10日，但車銀優於月初起參與組合ASTRO打歌活動，先後於本月7至9日亮相《Music Bank》及《Hidden Track》等四個節目，而擔任《人氣歌謠》司儀的Jaehyun亦先後於上月26日、本月3日及10日亮相該直播節目。至於Jungkook與Mingyu則沒有官方活動行程。

四人在梨泰院餐廳用膳當晚，同場一名目擊者A某接受傳媒訪問時，自言檢測結果呈陰性，但亦留家隔離兩周，沒有外出，對於其他人可以若無其事繼續展開活動認為好有問題，事後不少網民亦留言指摘車銀優，未有依照政府呼籲居家檢疫14天，而事件曝光後，各事務所則表示正在確認中。