Rebecca出軌？《愛．回家之開心速遞》驚現「王浩信」

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都有新血加入，尋晚嘅一集就一位貌似王浩信嘅小鮮肉登場而引起關注！劇情講到Rebecca（沈可欣飾）遇上一個叫藍浩信、英文名叫Signal嘅男仔，對比起未婚夫鐵面陳（王致狄飾），Signal唔只靚仔有型，又好體貼，對佢呵護備至，搞到Rebecca心花怒放，以為自己係偶像劇女主角咁，搞到好驚心靈上出軌！不過最後原來只係Rebecca諗錯隔籬，Signal只係覺得佢似自己亡母，仲叫對方做契媽，搞到Rebecca被班姊妹瘋狂嘲笑！

Signal真名係林俊其，現年只有24歲，係2018年無綫電視藝員訓練班（短期）學員，其後加入無綫，曾經出演唔少劇集包括《逆緣》、《白色強人》，仲有未出街嘅《極道怪咖》等，喺《踩過界》真係做過王浩信替身，雖然相差12年，但戴起墨鏡上嚟，真係十足複製咁，而近日開拍《踩過界II》，兩人再次合作！

雖然佢早前都拍過《愛．回家》，不過只係做啲小角色，不過尋晚一集出街後，網民都激讚「Signal Lam，實在太正啦！」、「呢集好好笑🤣🤣🤣」又問佢會唔會再出現？答案應該係會㗎！事關佢上載咗同「紅衫魚」蘇韻姿拍劇合照，仲留言：「扮下（吓）盲俠 做盲俠唔係咁易的🕶」不過唔知佢以咩角色出現呢？