關智斌捧老竇做搖錢樹　先拍MV試水溫

歌手關智斌（Kenny）今日上電台宣傳新歌《日月》，歌意想多謝沿途扶持過他的人，又笑言新歌有無限價值。講到親邀爸爸出演MV，Kenny指他是不二之人選：「MV有個送飯鏡頭，正係喺我14日嘅隔離期間日日見到嘅深刻畫面，爸爸每日都嚟放低飯，然後轉身搭𨋢走，呢個動作佢都排咗十幾日，咁就嚟個出賣爸爸系列，點知佢一口答應。」

Kenny大讚爸爸於拍攝場地發揮專業表現，望落好淡定、一啲都唔緊張，更一改固執性格：「導演叫佢做乜都肯，之前叫佢戴口罩都唔知花咗幾耐時間。」怕被爸爸搶飯碗？他大笑露奸樣話要做「吸血鬼經理人」：「已經有人搵我同佢一齊拍父親節嘢，一齊搵錢！（爸爸肯？）應該肯，我要捧紅佢，做搖錢樹，到時九一分帳，哈哈！不過家用方面應該要加番90%，雖然佢玉樹臨風、仲型過個仔，但應該估唔到會招徠到生意。」

談及昨日跟好友容祖兒、蔡卓妍、湯怡、曾樂彤等人一齊出海，更大晒Hot爆Body，問到為何沒叫鍾欣潼？Kenny笑言唔啱對方玩，所以冇叫：「佢唔曬得太陽，好怕曬、又要白。（唔叫佢出去玩散心？）要佢出可能佢要搽500度防曬，多數呢啲活動都冇諗住叫佢。」離婚消息一出，可有關心對方？他指：「我哋有個傾偈Group嘅，但就冇見面，等佢自己講啦，做朋友係要尊重佢。（有影響到你對婚姻睇法？）冇，因為都未諗住結，身邊啲朋友都係因為生B先諗，我依家一見到家姐啲小朋友都暈暈哋，有諗過生嘅，但要再訓練耐性先。」