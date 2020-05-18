睇原著漫畫睇到喊　黃靜茵孖陸星材紙牌谷劇

韓國女星黃靜茵與男團BTOB成員陸星材及男星崔元英主演的JTBC新劇《雙甲小食店》將於周四首播，劇集改編自同名人氣網絡漫畫，講述神秘路邊攤的挑剔老闆娘與純真的打工青年，進入顧客的夢境為其解除心中委屈和遺憾的故事。一眾演員今日出席以網上形式進行的發布會，因陸星材已於上周入伍，JTBC安排他的紙牌現身，而黃靜茵就以劇中的韓服造型出席。

相隔兩年再拍劇的黃靜茵指今次演的路邊攤老闆娘月妵是她從未演過的角色，又自爆在看原著漫畫時忍不住爆喊，並指雖然《雙》的劇情有點沉重，但亦加入了不少搞笑元素：「拍攝現場非常有趣，劇本也很好，是讓我演得很開心的作品。」她又公開了讓非常感觸的台詞：「不管多累，只要有一個人願意聽我講故事，我就會繼續撐下去！」她表示從故事中學到很多東西，因此最近努力學著傾聽他人的故事，直言收穫豐富。

劇中出現不少韓式下酒菜與料理，當問到劇中的角色最像哪道韓式料理時，黃靜茵就形容自己是嗆辣但深受大家喜愛的「辣雞爪」，陸星材於事前訪問中回答是「蒸雞蛋」，崔元英自認是適合各種料理方式的「水餃」，眾演員又分享了最愛的下酒菜是海螺、盲鰻、水餃、烤青花魚以及雞蛋捲，一講到食就雞啄唔斷，更指等陸星材休假時一定要去小食店好好相聚。

另外，型男宋承憲與女星徐智慧、女團Apink成員孫娜恩及男星李知勳主演的MBC新劇《一起吃晚餐嗎？》將於本月25日啟播，劇組今日公開四人的宣傳海報。