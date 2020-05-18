幫張繼聰搵工！謝安琪陪唱：我心地幾好㗎

歌手謝安琪（Kay）、陳貝兒及蘇頌輝等現身旺角，出席素食產品活動。席間Kay透露近日經常用素食午餐肉煮餸，兩名小朋友完全沒有發現自己正在茹素，令她成功感十足，搞笑指自己廚藝「神乎其技」！

談到家人飲食習慣，Kay表示：「仔女唔係素食者，但依家氹到佢哋飲植物奶同奶粉。我自己就唔食動物好多年，但都食碟邊素。老公（張繼聰）就對自己嘅餐單好執着，會堅持佢嘅健身飲食，我都好佩服佢。（全家人分開食飯？）我哋一齊食嘅，只係各自食各自嘅嘢，所以我哋屋企嘅餸菜全部都好細碟。」

至於新冠肺炎疫情期間，Kay與老公多次於網上合作獻唱，她笑着解釋：「唔想佢自己一個咁孤單，我心地幾好㗎。（考慮合作？）我唔抗拒嘅，只係暫時未有適合嘅歌曲或者劇本啱我哋合作啫，佢係一個我幾欣賞嘅演員，我都有推介畀身邊朋友，邀請佢合作。」

談到老公與張振朗等揸電單車上山，享受「男人的浪漫」，她笑謂：「都幾佩服佢哋每星期堅持呢個浪漫嘅約會，要我山長水遠去遊車河同影相，自問未必做到，佢仲要朝早6點就起身出發，真係幾浪漫嘅男人。」