《飛虎之雷霆極戰》劇透：馬國明「畏懼槍械」陷險境

第一集 (05/18)

掃毒組章文龍（吳卓羲飾）得到情報科丁浩然（馬國明飾）提供毒品交易情報，決備出擊，惟重案組汪國棟（黃宗澤飾）直指相關情報有誤，三個部門各持己見，勢成水火，飛虎隊總指揮駱家成（苗僑偉飾）統合全軍，進行聯合行動，一場警匪大戰蓄勢待發。分頭部署，文龍率領掃毒組搗破毒販交易，雙方展開激烈槍戰，然而，國棟察覺情況異常，終於發現另一艘走私商船，成功擊退俄國特工，化解危機，惟走私之物竟然是一艘「無人導彈潛艇」，事件轟動全港，國棟的情報來源更受猜疑。英國倫敦，一對母女遭到神秘綁架，促使一名軍情六處的特工被迫變節，繼而在香港策動恐怖計劃。警務處長與家成共事多年，深知警隊面對「潛艇案」等國際事件的難處，故決定在警隊各部門挑選精英，以隱密方式解決一般警員不能處理的特殊事件，藏於飛虎總部深處的特殊小隊終於成立，名為A Team。

第二集(05/19)

調查開始，國棟與浩然針對英國特工展開追捕，文龍卻遇上黑道新貴唐永飛（梁競徽飾），兩人針鋒相對。文龍向永飛質問潛艇案的端倪，惟對方態度異常囂張，一段埋藏已久的往事漸漸被揭開。家成與浩然部署天羅地網，企圖逮捕變節特工，跟蹤期間，逸敏（蔡 潔飾）不慎被發現，生死存於一線之間。英國特工自知時日無多，設局引出俄國特工，並暗通恐怖分子進行狙擊，企圖讓雙方兩敗俱傷。逸敏驚魂未定，得到浩然提點，加上文龍默然安慰，情緒終告平復。在國棟協助下，家成從潛艇本體找到線索，得悉多國犯罪份子企圖爭奪導彈程式的陰謀。

第三集(05/20)

永飛在監視區出現，文龍深知來者不善，與斯對峙，與此同時，大廈猛然發生激烈槍戰，家成、國棟、文龍冒死闖入戰圈，成了三方駁火的局面。保安局對「槍擊事件」連番質詢，處長備受壓力，A Team撤離監察網之時，變節特工突然現身，一眾成員舉槍包圍，惟其目標卻直指國棟。變節特工走投無路，主動投案，要求警方協助制止敵人，卻遭國棟拒絕。大廈槍戰惹來傳媒大亨溫海的注意，利誘議員朱楚萍（黎燕珊飾）聯手對付警方，加上來自保安局與國際輿論的壓力，特殊小隊A Team頓時四面受敵。家成遭到神秘跟蹤，朱議員突然主動現身，直指警方涉嫌秘密行動。另一邊廂，文龍懷疑永飛牽涉特工事件，故私下向浩然尋求情報。同時，聯義龍頭青華叔因未能完成任務，全家慘遭俄國特工滅口，遲來的永飛愛莫能助，更被文龍當場逮捕。嘉楠在導彈上發現線索，浩然著手調查來源，處長下令A Team兵分兩路，遣返特工的同時，把潛逃中的恐怖分子一網打盡。

第四集(05/21)

家成率領飛虎隊圍捕恐怖分子，槍林彈雨，浩然身陷險境，始發現他深患「畏懼槍械」的隱疾；押送特工途中，文龍發現國棟與特工組織有非比尋常的關係，開始產生懷疑。文龍懷疑國棟與英國特工組織隱藏密切關係，苦心追問，浩然左右為難，卻巧遇性格直白的妻子 - 殷婷，宿世夫妻鬧出不同笑話。追查國棟的背景，文龍不惜深入警隊各個部門，然而，對其善良品格越見認識。「無人導彈潛艇案」告終，在嘉楠（余香凝飾）與逸敏的協助下，家成發現軍火交易涉及國際網絡的嚴重罪行，處長下令A Team繼續跟進，慎防網絡罪犯入侵香港。A Team正式被收編於飛虎隊內，訓練同步展開，家成把浩然交托予文龍，希望助其勊服畏槍心結，同時破除文龍對國棟的猜疑。

第五集(05/22)

國棟授命遠赴英國，與軍情六處交接機密檔案。國棟與昔日好友Sam Colin再次重逢，卻換來一場特工之間的試探；而然，短暫的共聚天倫，漸漸揭開了國棟一家不為人知的悲慘過去。英國，跨國的越洋任務突然展開，國棟收到家成的緊急命令，需在限時之內，安全把神秘線人送返香港。國棟出席舊生舞會，苦苦追尋，仍未發現受保護目標人物的下落，此時卻重遇大學時期的迷戀對象 – 皓月（張曦雯飾），越過重重困難，國棟憑著智慧終於完成艱巨任務。